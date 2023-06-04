Хотят перехватить инициативу — Череватый об атаках РФ под Купянском и Лиманом

Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов. За сутки российские оккупанты открывали там огонь 601 раз и нанесли 11 авиаударов. Также произошло 6 боевых столкновений.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он рассказал, что украинские защитники уничтожили 54 оккупанта, еще 89 получили ранения или были взяты в плен. Подбиты три вражеских танка, две БМП, САУ «Акация», РСЗО «Град», два миномета, два беспилотника и станция визуального наблюдения «Муром-М».

«Бесспорно, они хотят перехватить инициативу. Они ведут атакующие наступательные действия с целью развить успех и продолжить движение по оккупации наших Донецкой и Луганской областей. Все эти месяцы и последние недели в том числе это направление жестко контролируется нашим командованием. Все их атаки в абсолютном большинстве после нашего огневого поражения, а при необходимости и наших контратакующих действий, они прекращаются. Следствие одно — потери врага в живой силе и технике», — сказал Череватый.

Он также отметил, что интенсивность ударов приблизительно одинакова, но может варьироваться в зависимости от погодных условий, ротационных мероприятий, наличия боеприпасов.