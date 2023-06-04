Live
  • Воскресенье 04.06.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС

Происшествия 07:56   04.06.2023
Елена Нагорная
Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС

За минувшие сутки армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 22 населенных пункта Харьковщины, а также нанесла авиаудар в районе села Гатище Волчанской громады, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочковое, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

Также Генштаб пишет, что в ночь на 4 июня оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, ночью над Украиной силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

«С 1:00 по 4:00 противник применил пять иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131″ из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 — выпущенные из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия», — информируют в Воздушных силах.

На каких направлениях были сбиты дроны и ракеты — не уточняется.

Читайте также: РФ нанесла авиационные, артиллерийские и минометные удары по Харьковщине – ГШ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС
Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС
04.06.2023
Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото)
Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото)
04.06.2023
Сегодня 4 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 июня: какой праздник и день в истории
04.06.2023
Терехов рассказал, когда ему было страшно во время войны
Терехов рассказал, когда ему было страшно во время войны
03.06.2023
Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку
Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку
03.06.2023
РФ нанесла авиационные, артиллерийские и минометные удары по Харьковщине – ГШ
РФ нанесла авиационные, артиллерийские и минометные удары по Харьковщине – ГШ
03.06.2023

Новости по теме:

18:42
РФ нанесла авиационные, артиллерийские и минометные удары по Харьковщине – ГШ
07:01
Армия РФ обстреляла 28 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары
23:31
Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили
22:43
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
22:16
Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 07:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 22 населенных пункта Харьковщины, а также нанесла авиаудар в районе села Гатище Волчанской громады, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".