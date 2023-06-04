Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС
За минувшие сутки армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 22 населенных пункта Харьковщины, а также нанесла авиаудар в районе села Гатище Волчанской громады, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочковое, Бударки и Чугуновка.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка и Берестовое.
Также Генштаб пишет, что в ночь на 4 июня оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине.
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, ночью над Украиной силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.
«С 1:00 по 4:00 противник применил пять иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131″ из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 — выпущенные из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия», — информируют в Воздушных силах.
На каких направлениях были сбиты дроны и ракеты — не уточняется.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 07:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 22 населенных пункта Харьковщины, а также нанесла авиаудар в районе села Гатище Волчанской громады, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".