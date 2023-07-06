Сводка Генштаба: авиация армии РФ ударила по приграничью Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковской области армия РФ за сутки нанесла авиаудар в районе приграничного села Гатище Чугуевского района, а также обстреляла ряд населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении обстрелам подверглись Чернещина, Одноробовка и Гоптовка, а на Купянском — Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 19:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ за сутки нанесла авиаудар в районе приграничного села Гатище Чугуевского района, а также обстреляла ряд населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. ".