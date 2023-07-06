Зведення Генштабу: авіація армії РФ вдарила по прикордонню Харківщини
У Харківській області армія РФ за добу завдала авіаудару в районі прикордонного села Гатище Чугуївського району, а також обстріляла низку населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали Чернещина, Одноробівка та Гоптівка, а на Куп’янському – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 19:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ за добу завдала авіаудару в районі прикордонного села Гатище Чугуївського району, а також обстріляла низку населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. ".