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Зведення Генштабу: авіація армії РФ вдарила по прикордонню Харківщини

Події 19:16   06.07.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу: авіація армії РФ вдарила по прикордонню Харківщини

У Харківській області армія РФ за добу завдала авіаудару в районі прикордонного села Гатище Чугуївського району, а також обстріляла низку населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. 

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали Чернещина, Одноробівка та Гоптівка, а на Куп’янському – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 19:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ за добу завдала авіаудару в районі прикордонного села Гатище Чугуївського району, а також обстріляла низку населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. ".