Зведення Генштабу: авіація армії РФ вдарила по прикордонню Харківщини

У Харківській області армія РФ за добу завдала авіаудару в районі прикордонного села Гатище Чугуївського району, а також обстріляла низку населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали Чернещина, Одноробівка та Гоптівка, а на Куп’янському – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.