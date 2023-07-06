Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли

Ще по чотирьох містах та селах армія РФ за добу завдала авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Так, за даними Генштабу, армія РФ завдала авіаударів по Харкову, Плетенівці, Іванівці та Кислівці. Під обстрілами на Слобожанському та Сіверському напрямках було понад 35 населених пунктів. У тому числі Ветеринарне, Козача Лопань, Зелене та Гатище на Харківщині. На Куп’янському напрямку окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Петро-Іванівку, Фіголівку, Моначинівку, Гусинку, Новомлинськ та Кислівку.

Загалом за добу армія РФ завдала удару по Україні п’ятьма “Шахедами”. Два з них знищила ППО. Також здійснили 59 авіаударів та 65 обстрілів з РСЗВ. Вночі ворог бив по Україні ракетами, подробиці про цю атаку в Генштабі ще уточнюють.

На Донбасі, де ворог виявляє найбільшу активність, за добу сталося 38 бойових зіткнень.

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“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, один склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, одну радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби противника“, — повідомили у зведенні.