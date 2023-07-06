Live
  • Четвер 06.07.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли

Події 07:25   06.07.2023
Оксана Горун
Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли

Ще по чотирьох містах та селах армія РФ за добу завдала авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Так, за даними Генштабу, армія РФ завдала авіаударів по Харкову, Плетенівці, Іванівці та Кислівці. Під обстрілами на Слобожанському та Сіверському напрямках було понад 35 населених пунктів. У тому числі Ветеринарне, Козача Лопань, Зелене та Гатище на Харківщині. На Куп’янському напрямку окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Петро-Іванівку, Фіголівку, Моначинівку, Гусинку, Новомлинськ та Кислівку.

Загалом за добу армія РФ завдала удару по Україні п’ятьма “Шахедами”. Два з них знищила ППО. Також здійснили 59 авіаударів та 65 обстрілів з РСЗВ. Вночі ворог бив по Україні ракетами, подробиці про цю атаку в Генштабі ще уточнюють.

На Донбасі, де ворог виявляє найбільшу активність, за добу сталося 38 бойових зіткнень.

Читайте також: Про ворожі авіаудари по Харкову і районах трьох сіл області повідомляє Генштаб

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, один склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, одну радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби противника“, — повідомили у зведенні.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Нічна ракетна атака: у Львові “приліт” по житловому будинку, є загиблі (відео)
Нічна ракетна атака: у Львові “приліт” по житловому будинку, є загиблі (відео)
06.07.2023
Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли
Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли
06.07.2023
На Харківщині дали світло у село, яке сиділо без електрики з вересня
На Харківщині дали світло у село, яке сиділо без електрики з вересня
05.07.2023
Про ворожі авіаудари по Харкову і районах трьох сіл області повідомляє Генштаб
Про ворожі авіаудари по Харкову і районах трьох сіл області повідомляє Генштаб
05.07.2023
11 вишів України, три яких із Харкова, потрапили до рейтингу найкращих у світі
11 вишів України, три яких із Харкова, потрапили до рейтингу найкращих у світі
05.07.2023
5 років не платив за оренду: у Харкові забирають землю у приватника
5 років не платив за оренду: у Харкові забирають землю у приватника
05.07.2023

Новини за темою:

18:49
Про ворожі авіаудари по Харкову і районах трьох сіл області повідомляє Генштаб
11:51
Війна послабила режим Путіна набагато сильніше, ніж думали спостерігачі
11:10
Армія РФ тисне на позиції ЗСУ під Куп’янськом, прагнучи до Осколу – експерт
10:38
На Харківщині окупанти поранили чотирьох та обстріляли школу (фото)
10:23
Вночі Харківщину атакували безпілотником – прокуратура (фото)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 07:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще по чотирьох містах та селах армія РФ за добу завдала авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні".