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Про ворожі авіаудари по Харкову і районах трьох сіл області повідомляє Генштаб

Події 18:49   05.07.2023
Олена Нагорна
Про ворожі авіаудари по Харкову і районах трьох сіл області повідомляє Генштаб

У Харківській області армія РФ завдала авіаударів у районах села Плетенівка Чугуївського району, сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району та по місту Харків, пише Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали Козача Лопань, Зелене, Гатище та Кислівка.

Читайте також: Ворог завдав ракетних ударів по Харківщині — Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ завдала авіаударів у районах села Плетенівка Чугуївського району, сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району та по місту Харків, пише Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".