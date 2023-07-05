Про ворожі авіаудари по Харкову і районах трьох сіл області повідомляє Генштаб
У Харківській області армія РФ завдала авіаударів у районах села Плетенівка Чугуївського району, сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району та по місту Харків, пише Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали Козача Лопань, Зелене, Гатище та Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ завдала авіаударів у районах села Плетенівка Чугуївського району, сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району та по місту Харків, пише Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".