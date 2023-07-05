О вражеских авиаударах по Харькову и районам трех сел области сообщает Генштаб

В Харьковской области армия РФ нанесла авиаудары в районах села Плетеневка Чугуевского района, сел Ивановка и Кисловка Купянского района, а также по городу Харьков, пишет Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись Казачья Лопань, Зеленое, Гатище и Кисловка.