О вражеских авиаударах по Харькову и районам трех сел области сообщает Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковской области армия РФ нанесла авиаудары в районах села Плетеневка Чугуевского района, сел Ивановка и Кисловка Купянского района, а также по городу Харьков, пишет Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись Казачья Лопань, Зеленое, Гатище и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ нанесла авиаудары в районах села Плетеневка Чугуевского района, сел Ивановка и Кисловка Купянского района, а также по городу Харьков, пишет Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".