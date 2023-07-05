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О вражеских авиаударах по Харькову и районам трех сел области сообщает Генштаб

Происшествия 18:49   05.07.2023
Елена Нагорная
О вражеских авиаударах по Харькову и районам трех сел области сообщает Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области армия РФ нанесла авиаудары в районах села Плетеневка Чугуевского района, сел Ивановка и Кисловка Купянского района, а также по городу Харьков, пишет Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись Казачья Лопань, Зеленое, Гатище и Кисловка.

Читайте также: Враг нанес ракетные удары по Харьковщине — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ нанесла авиаудары в районах села Плетеневка Чугуевского района, сел Ивановка и Кисловка Купянского района, а также по городу Харьков, пишет Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".