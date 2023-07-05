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Враг нанес ракетные удары по Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:30   05.07.2023
Оксана Горун
Враг нанес ракетные удары по Харьковщине — Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке проинформировал об ударах, которые армия РФ нанесла в течение суток по двум населенным пунктам Харьковской области.

«За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Кроме того, (в целом по Украине — Ред.) зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — сообщили в Генштабе.

Под артиллерийскими и минометными обстрелами на Харьковщине были Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки на Слобожанском направлении, а также Отрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка — на Купянском.

Командование ВСУ отметило, что на Слобожанском направлении враг активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. На Купянском направлении армия РФ пыталась наступать южнее Новоселовского Луганской области.

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В целом на фронте в Украине враг по-прежнему сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, три – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено пять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, четыре склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 07:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке проинформировал об ударах, которые армия РФ нанесла в течение суток по двум населенным пунктам Харьковской области".