Враг нанес ракетные удары по Харьковщине — Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке проинформировал об ударах, которые армия РФ нанесла в течение суток по двум населенным пунктам Харьковской области.

«За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Кроме того, (в целом по Украине — Ред.) зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — сообщили в Генштабе.

Под артиллерийскими и минометными обстрелами на Харьковщине были Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки на Слобожанском направлении, а также Отрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка — на Купянском.

Командование ВСУ отметило, что на Слобожанском направлении враг активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. На Купянском направлении армия РФ пыталась наступать южнее Новоселовского Луганской области.

В целом на фронте в Украине враг по-прежнему сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, три – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено пять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, четыре склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — проинформировали в Генштабе.