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На Купянском направлении противник пытался наступать – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:18   04.07.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении противник пытался наступать – Генштаб ВСУ

13 населенных пунктов в Харьковской области обстреляли сегодня россияне из разных типов оружия, сообщил Генштаб ВСУ.

В 496 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф противник ударил ракетой по жилым домам города Первомайской Харьковской области. Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил около 50 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобили.

Противник сосредоточился на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 30 боев.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Наши воины отразили все атаки врага.

Из артиллерии и минометов противник вел огонь по населенным пунктам Отрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

Читайте также: Генштаб назвал шесть населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелом

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 19:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 населенных пунктов в Харьковской области обстреляли сегодня россияне из разных типов оружия, сообщил Генштаб ВСУ.".