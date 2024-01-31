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16 тысяч абонентов Харьковщины остаются без света из-за обстрелов – Синегубов

Общество 18:15   31.01.2024
Оксана Якушко
16 тысяч абонентов Харьковщины остаются без света из-за обстрелов – Синегубов

16 тысяч абонентов, это 64 населенных пункта, преимущественно в приграничных районах, остаются без электроэнергии, сообщил в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 22.00 нанесли удары по городу беспилотники типа «Шахед». Всего было 7. Три были сбиты, четыре нанесли поражение. Это исключительно гражданская инфраструктура, жилые дома, заведение питания. Четыре человека пострадали в результате этого. К счастью, они имеют легкие повреждения, острую реакцию на стресс. Им оказали медицинскую помощь», – рассказал о последней атаке Синегубов.

Сейчас все службы работают на местах снова, чтобы возобновить там электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, потому что в результате каждого такого взрыва достаточно сильно разрушаются сети, отметил Синегубов.

«16 тысяч абонентов без электроэнергии, это 64 населенных пункта, преимущественно в приграничье. В Золочевской громаде 6 населенных пунктов, это тысяча абонентов, остались без света в результате вчерашней атаки. В приграничье это не восстановление, а строительство с нуля, потому что там очень значительные разрушения», — рассказал Синегубов.

Также с Купянского направления службы вывезли уже 300 человек через две недели, и 30 из них это дети. Обстрелы там продолжаются, и враг все чаще бьет по гражданской инфраструктуре КАБами и ракетами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 тысяч абонентов, это 64 населенных пункта, преимущественно в приграничных районах, остаются без электроэнергии, сообщил в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".