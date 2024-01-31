«Прилеты» по Харькову: коммунальщики уже ликвидируют последствия (фото)

Харьковские коммунальщики с самого утра 31 января работают на местах ударов российских «шахедов».

«Вчера вечером, 30 января, под обстрелы попали жилые дома в Слободском районе. Рабочие КП «Харьковблагоустройство» уже работают на месте попаданий и убирают стекло и габаритный мусор», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.

Напомним, вечером 31 января армия РФ атаковала Харьков «шахедами». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг направил по региону по меньшей мере шесть БпЛА. Известно о четырех ударах в двух районах города, пострадали четыре человека. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте ЧП проинформировал: повреждены две многоэтажки, в них вылетели окна. По данным Генштаба ночью Украину атаковали 20 беспилотников, 14 из них сбили.