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“Прильоти” по Харкову: комунальники вже ліквідують наслідки (фото)

Суспільство 09:44   31.01.2024
Оксана Горун
“Прильоти” по Харкову: комунальники вже ліквідують наслідки (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

Харківські комунальники від самого ранку 31 січня працюють на місцях ударів російських “шахедів”.

“Вчора ввечері, 30 січня, під обстріл потрапили житлові будинки в Слобідському районі. Робітники КП ”Харківблагоустрій’’ уже працюють на місці влучання та прибирають скло й габаритне сміття”, – поінформувала пресслужба комунального підприємства.

ліквідують наслідки прильотів біля Кінного у Харкові 2
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Нагадаємо,  увечері 31 січня армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог направив по регіону щонайменше шість БпЛА. Відомо про чотири удари у двох районах міста, постраждали чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов на місці НП поінформував: пошкоджені дві багатоповерхівки, в них вилетіли вікна.  За даними Генштабу,  вночі Україну атакували 20 безпілотників, 14 з них збили.

ліквідують наслідки прильотів біля Кінного у Харкові 3
Фото: КП “Харківблагоустрій”
ліквідують наслідки прильотів біля Кінного у Харкові 6
Фото: КП “Харківблагоустрій”
ліквідують наслідки прильотів біля Кінного у Харкові 5
Фото: КП “Харківблагоустрій”
ліквідують наслідки прильотів біля Кінного у Харкові 4
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 09:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські комунальники від самого ранку 31 січня працюють на місцях ударів російських “шахедів”".