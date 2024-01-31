“Прильоти” по Харкову: комунальники вже ліквідують наслідки (фото)

Харківські комунальники від самого ранку 31 січня працюють на місцях ударів російських “шахедів”.

“Вчора ввечері, 30 січня, під обстріл потрапили житлові будинки в Слобідському районі. Робітники КП ”Харківблагоустрій’’ уже працюють на місці влучання та прибирають скло й габаритне сміття”, – поінформувала пресслужба комунального підприємства.

Нагадаємо, увечері 31 січня армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог направив по регіону щонайменше шість БпЛА. Відомо про чотири удари у двох районах міста, постраждали чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов на місці НП поінформував: пошкоджені дві багатоповерхівки, в них вилетіли вікна. За даними Генштабу, вночі Україну атакували 20 безпілотників, 14 з них збили.