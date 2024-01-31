Генштаб: уночі атакували 20 “шахедів”, 14 збили. Під ударом був і Харків

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про результативну роботу ППО, а також – атаки на Куп’янському напрямку.

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 ворожих дронів“, – написали у зведенні ГШ.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про те, що Харківську область атакували щонайменше шість БПЛА. Скільки з них збили, наразі не відомо. Однак у Харкові є “прильоти” у різних районах.

За даними Генштабу, авіаударів ворог за добу завдав по Устинівці на Харківщині. Артилерією обстріляв не менше ніж 100 населених пунктів України. Також зафіксували дев’ять ракетних ударів (у тому числі тричі на день били по передмістях Харкова) та 99 – авіаційних. 129 обстрілів росіяни здійснили з РСЗВ.

На фронті зафіксували 88 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито п’ять атак ворога біля Синьківки Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Українські ракетники вразили один район зосередження окупантів, два склади боєприпасів, дев’ять артилерійських засобів та одну РЛС.