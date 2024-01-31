Головні новини Харкова 31 січня: наслідки атаки “шахедів” (фото, відео)

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:41

На Харківщині відбили п’ять атак ворога та збивали “шахеди” – дані Генштабу

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 ворожих дронів”, – написали в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про те, що Харківську область атакували щонайменше шість БПЛА. Скільки з них збили, наразі не відомо.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито п’ять атак ворога біля Синьківки Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

07:18

Після “прильотів” у Харкові виникло кілька пожеж: усі вже ліквідували – ДСНС

“30 січня близько 22:40 внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житлових кварталах Харкова сталося декілька осередків займання у різних районах міста. Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, два легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 кв. м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад. За попередніми даними троє людей отримали травми”, — повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, вони ліквідували наслідки ворожої атаки.

07:06

Атака “шахедів”: у Харкові троє людей поранені, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин

Внаслідок атаки “шахедів” у Харкові постраждали троє людей, поінформували у ГУНП у Харківській області.

“Ворог завдав ударів по цивільних об’єктах “шахедами” у двох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин. Зайнялися пожежі. 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення, 44-річний чоловік зазнав контузії, у чоловіка 1965 року народження гостра реакція на стрес. Усі цивільні. Поліцейські працюють на місцях подій у двох районах міста. У Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок. В Слобідському районі сталося загоряння господарчої одноповерхової будівлі супермаркету. Пошкоджено дві багатоповерхівки та приватне домоволодіння”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, з вечора 31 січня армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог направив по регіону щонайменше шість БпЛА. У Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання в приватний будинок. У Слобідському районі сталася пожежа в магазині. Мер Харкова Ігор Терехов на місці НП повідомив: пошкоджені дві багатоповерхівки, в них вилетіли вікна.