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П’ять ворожих FPV-дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині

Суспільство 14:16   31.01.2024
Вікторія Яковенко
П’ять ворожих FPV-дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині Фото: ДПСУ

На Харківському напрямку прикордонники збили п’ять ворожих БпЛА, якими окупанти намагалися уразити позиції українських бійців.

«В результаті професійних дій українських захисників дрони-камікадзе вибухнули не досягнувши своєї мети», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники збили п’ять ворожих БпЛА, якими окупанти намагалися уразити позиції українських бійців.".