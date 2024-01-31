П’ять ворожих FPV-дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині
Фото: ДПСУ
На Харківському напрямку прикордонники збили п’ять ворожих БпЛА, якими окупанти намагалися уразити позиції українських бійців.
«В результаті професійних дій українських захисників дрони-камікадзе вибухнули не досягнувши своєї мети», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, дрони, знищили, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники збили п’ять ворожих БпЛА, якими окупанти намагалися уразити позиції українських бійців.".