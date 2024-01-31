П’ять ворожих FPV-дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині

На Харківському напрямку прикордонники збили п’ять ворожих БпЛА, якими окупанти намагалися уразити позиції українських бійців.

«В результаті професійних дій українських захисників дрони-камікадзе вибухнули не досягнувши своєї мети», – повідомили у Державній прикордонній службі України.