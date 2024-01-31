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Пять вражеских FPV-дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине

Общество 14:16   31.01.2024
Виктория Яковенко
Пять вражеских FPV-дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине Фото: ГПСУ

На Харьковском направлении пограничники сбили пять вражеских БпЛА, которыми оккупанты пытались поразить позиции украинских бойцов.

«В результате профессиональных действий украинских защитников дроны-камикадзе взорвались не достигнув своей цели», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники сбили пять вражеских БпЛА, которыми оккупанты пытались поразить позиции украинских бойцов.".