Пять вражеских FPV-дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине
Фото: ГПСУ
На Харьковском направлении пограничники сбили пять вражеских БпЛА, которыми оккупанты пытались поразить позиции украинских бойцов.
«В результате профессиональных действий украинских защитников дроны-камикадзе взорвались не достигнув своей цели», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, дрони, дроны, знищили, пограничники, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники сбили пять вражеских БпЛА, которыми оккупанты пытались поразить позиции украинских бойцов.".