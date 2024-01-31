На Харьковщине ночью уничтожили три «шахеда» — Воздушные силы
Оперативное командование «Схід» Воздушных сил ВСУ сообщило о результатах ночной работы ПВО на Харьковщине.
«В зоне ответственности подразделениями Воздушного командования «Схід» и ПВО Сухопутных войск уничтожено 7 БпЛА «Shahed-136/131″: по три — в Запорожской и Харьковской областях, еще один — в Павлоградском районе Днепропетровской области», — проинформировали защитники неба.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в целом Украину атаковали 20 «шахедов», 14 из них сбиты. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, Харьковскую область атаковали не менее шести беспилотников. Четыре прилета — в Харькове: три в Слободском районе и один — в Салтовском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, ОК "Схід", пво, сбили;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативное командование «Схід» Воздушных сил ВСУ сообщило о результатах ночной работы ПВО на Харьковщине".