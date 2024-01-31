На Харьковщине ночью уничтожили три «шахеда» — Воздушные силы

Оперативное командование «Схід» Воздушных сил ВСУ сообщило о результатах ночной работы ПВО на Харьковщине.

«В зоне ответственности подразделениями Воздушного командования «Схід» и ПВО Сухопутных войск уничтожено 7 БпЛА «Shahed-136/131″: по три — в Запорожской и Харьковской областях, еще один — в Павлоградском районе Днепропетровской области», — проинформировали защитники неба.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в целом Украину атаковали 20 «шахедов», 14 из них сбиты. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, Харьковскую область атаковали не менее шести беспилотников. Четыре прилета — в Харькове: три в Слободском районе и один — в Салтовском.