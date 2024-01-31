Live
  • Ср 31.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.87
  • EUR 41.08

На Харьковщине ночью уничтожили три «шахеда» — Воздушные силы

Происшествия 10:12   31.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине ночью уничтожили три «шахеда» — Воздушные силы

Оперативное командование «Схід» Воздушных сил ВСУ сообщило о результатах ночной работы ПВО на Харьковщине.

«В зоне ответственности подразделениями Воздушного командования «Схід» и ПВО Сухопутных войск уничтожено 7 БпЛА «Shahed-136/131″: по три — в Запорожской и Харьковской областях, еще один — в Павлоградском районе Днепропетровской области», — проинформировали защитники неба.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в целом Украину атаковали 20 «шахедов», 14 из них сбиты. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, Харьковскую область атаковали не менее шести беспилотников. Четыре прилета — в Харькове: три в Слободском районе и один — в Салтовском.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков
Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков
31.01.2024, 09:35
Главные новости Харькова 31.01: прилеты в пригородах, налет «шахедов»
Главные новости Харькова 31.01: прилеты в пригородах, налет «шахедов»
31.01.2024, 10:18
Четыре удара «шахедов» в двух районах Харькова: уже четверо пострадавших
Четыре удара «шахедов» в двух районах Харькова: уже четверо пострадавших
31.01.2024, 08:30
«Прилеты» по Харькову: коммунальщики уже ликвидируют последствия (фото)
«Прилеты» по Харькову: коммунальщики уже ликвидируют последствия (фото)
31.01.2024, 09:44
Выстрелы в лесах будут слышны сегодня в громаде на Харьковщине
Выстрелы в лесах будут слышны сегодня в громаде на Харьковщине
31.01.2024, 10:34
Роддом, который повредила РФ в Харькове, отремонтировали: когда открытие
Роддом, который повредила РФ в Харькове, отремонтировали: когда открытие
31.01.2024, 11:10

Новости по теме:

10:12
На Харьковщине ночью уничтожили три «шахеда» — Воздушные силы
09:44
«Прилеты» по Харькову: коммунальщики уже ликвидируют последствия (фото)
09:07
Синегубов сообщил, по каким пригородам Харькова и чем били 30 января
08:30
Четыре удара «шахедов» в двух районах Харькова: уже четверо пострадавших
07:31
Генштаб: ночью атаковали 20 «шахедов», 14 сбили. Под ударом был и Харьков

Вы читали новость: «На Харьковщине ночью уничтожили три «шахеда» — Воздушные силы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативное командование «Схід» Воздушных сил ВСУ сообщило о результатах ночной работы ПВО на Харьковщине".