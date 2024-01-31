На Харківщині вночі знищили три “шахеди” – Повітряні сили

Оперативне командування “Схід” Повітряних сил ЗСУ повідомило про результати нічної роботи ППО на Харківщині.

“В зоні відповідальності підрозділами Повітряного командування “Схід” та ППО Сухопутних військ знищено 7 БпЛА “Shahed-136/131″: по три в Запорізькій та Харківській областях, ще один – у Павлоградському районі Дніпропетровської області”, – поінформували захисники неба.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом Україну атакували 20 “шахедів”, 14 з них збиті. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, Харківську область атакували щонайменше шість безпілотників. Чотири прильоти – у Харкові: три в Слобідському районі та один – у Салтівському.