На Харківщині вночі знищили три “шахеди” – Повітряні сили
Оперативне командування “Схід” Повітряних сил ЗСУ повідомило про результати нічної роботи ППО на Харківщині.
“В зоні відповідальності підрозділами Повітряного командування “Схід” та ППО Сухопутних військ знищено 7 БпЛА “Shahed-136/131″: по три в Запорізькій та Харківській областях, ще один – у Павлоградському районі Дніпропетровської області”, – поінформували захисники неба.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом Україну атакували 20 “шахедів”, 14 з них збиті. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, Харківську область атакували щонайменше шість безпілотників. Чотири прильоти – у Харкові: три в Слобідському районі та один – у Салтівському.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, новини Харкова, ОК "Схід", пво, сбили;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині вночі знищили три “шахеди” – Повітряні сили»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 10:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативне командування “Схід” Повітряних сил ЗСУ повідомило про результати нічної роботи ППО на Харківщині".