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На Харківщині вночі знищили три “шахеди” – Повітряні сили

Події 10:12   31.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині вночі знищили три “шахеди” – Повітряні сили

Оперативне командування “Схід” Повітряних сил ЗСУ повідомило про результати нічної роботи ППО на Харківщині.

“В зоні відповідальності підрозділами Повітряного командування “Схід” та ППО Сухопутних військ знищено 7 БпЛА “Shahed-136/131″: по три в Запорізькій та Харківській областях, ще один – у Павлоградському районі Дніпропетровської області”, – поінформували захисники неба.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом Україну атакували 20 “шахедів”, 14 з них збиті. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, Харківську область атакували щонайменше шість безпілотників. Чотири прильоти – у Харкові: три в Слобідському районі та один – у Салтівському.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативне командування “Схід” Повітряних сил ЗСУ повідомило про результати нічної роботи ППО на Харківщині".