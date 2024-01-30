Щонайменше шість БпЛА атакували регіон, у Харкові – пошкодження інфраструктури
Щонайменше шість безпілотників направили військові РФ на Харківщину ввечері 30 січня. Зафіксовано влучання у Харкові, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань”, – повідомляє начальник ХОВА.
Він також закликає бути в укриттях до відбою тривоги.
Про рух ворожих безпілотників над областю повідомив о 22:25 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО. О 22:31 Мельник додав, що один із дронів уже над Харковом. Загрозу підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. О 22:38 він повідомив про вибухи у Харкові. За інформацією мера Ігоря Терехова, зафіксовано «приліт» по району житлової забудови, там почалася пожежа.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, БПЛА, вибухи, дрони, синєгубов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 23:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше шість безпілотників направили військові РФ на Харківщину ввечері 30 січня. Зафіксовано влучання у Харкові, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".