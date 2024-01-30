Щонайменше шість БпЛА атакували регіон, у Харкові – пошкодження інфраструктури

Щонайменше шість безпілотників направили військові РФ на Харківщину ввечері 30 січня. Зафіксовано влучання у Харкові, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань”, – повідомляє начальник ХОВА.

Він також закликає бути в укриттях до відбою тривоги.

Про рух ворожих безпілотників над областю повідомив о 22:25 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО. О 22:31 Мельник додав, що один із дронів уже над Харковом. Загрозу підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. О 22:38 він повідомив про вибухи у Харкові. За інформацією мера Ігоря Терехова, зафіксовано «приліт» по району житлової забудови, там почалася пожежа.