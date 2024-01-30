Атака дронів: один із БпЛА – над Харковом, Синєгубов повідомляє про вибухи

Рух ворожих безпілотників зафіксовано над Харківською областю, повідомив о 22:25 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликає дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

О 22:31 Мельник додав, що один безпілотник уже над Харковом.

Загрозу підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 22:38 він повідомив про вибухи в Харкові.

Нагадаємо, близько 12-ї, 16-ї та 19-ї години 30 січня харків’яни чули вибухи. Усі вони прогриміли за містом. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, о 12-й та 16-й військові РФ двічі вдарили по населеному пункту Малоданівської громади Харківського району. Повторно — ймовірно, ракетою «Іскандер-М». Близько 19-ї ворог ударив по Золочівській громаді Богодухівського району – там пошкоджено будинок. Про постраждалих у всіх трьох випадках не повідомлялося.