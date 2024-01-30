Атака дронів: один із БпЛА – над Харковом, Синєгубов повідомляє про вибухи
Рух ворожих безпілотників зафіксовано над Харківською областю, повідомив о 22:25 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він закликає дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
О 22:31 Мельник додав, що один безпілотник уже над Харковом.
Загрозу підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 22:38 він повідомив про вибухи в Харкові.
Нагадаємо, близько 12-ї, 16-ї та 19-ї години 30 січня харків’яни чули вибухи. Усі вони прогриміли за містом. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, о 12-й та 16-й військові РФ двічі вдарили по населеному пункту Малоданівської громади Харківського району. Повторно — ймовірно, ракетою «Іскандер-М». Близько 19-ї ворог ударив по Золочівській громаді Богодухівського району – там пошкоджено будинок. Про постраждалих у всіх трьох випадках не повідомлялося.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, БПЛА, Мельник, Харків, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака дронів: один із БпЛА – над Харковом, Синєгубов повідомляє про вибухи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 22:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух ворожих безпілотників зафіксовано над Харківською областю, повідомив о 22:25 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".