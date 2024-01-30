Атака дронов: один из БпЛА — над Харьковом, Синегубов сообщает о взрывах

Движение вражеских беспилотников зафиксировано над Харьковской областью, сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

В 22:31 Мельник добавил, что один из беспилотников уже над Харьковом.

Угрозу подтверждает и начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 22:38 он сообщил о взрывах в Харькове.

Напомним, около 12, 16 и 19 часов 30 января харьковчане слышали взрывы. Все они прогремели за городом. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в 12 и 16 военные РФ дважды ударили по населенному пункту Малоданиловской громады Харьковского района. Повторно — вероятно ракетой «Искандер-М». Около 19 враг ударил по Золочевской громаде Богодуховского района — там поврежден дом. О пострадавших во всех трех случаях не сообщалось.