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Атака дронов: один из БпЛА — над Харьковом, Синегубов сообщает о взрывах

Происшествия 22:38   30.01.2024
Елена Нагорная
Атака дронов: один из БпЛА — над Харьковом, Синегубов сообщает о взрывах

Движение вражеских беспилотников зафиксировано над Харьковской областью, сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

В 22:31 Мельник добавил, что один из беспилотников уже над Харьковом.

Угрозу подтверждает и начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 22:38 он сообщил о взрывах в Харькове.

Напомним, около 12, 16 и 19 часов 30 января харьковчане слышали взрывы. Все они прогремели за городом. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в 12 и 16 военные РФ дважды ударили по населенному пункту Малоданиловской громады Харьковского района. Повторно — вероятно ракетой «Искандер-М». Около 19 враг ударил по Золочевской громаде Богодуховского района — там поврежден дом. О пострадавших во всех трех случаях не сообщалось.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 22:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение вражеских беспилотников зафиксировано над Харьковской областью, сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".