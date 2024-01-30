Повторный удар Искандером и вечерний взрыв: Синегубов — о местах «прилетов»
Фото: ХОВА
Около 16 часов военные РФ нанесли повторный удар по населенному пункту Малоданиловской громады Харьковского района, вероятно — ракетой «Искандер-М», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, детали уточняются, о пострадавших информации нет.
«Вечером (около 19 часов — ред.) враг нанес удары по Золочевской громаде Богодуховского района. В результате обстрела поврежден дом, пострадавших нет», — пишет Синегубов.
Напомним, взрывы в Харькове слышали в 12:20 и около 16 часов. Оба раза, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары по Харьковскому району области. О пострадавших не сообщалось. В 18:44 в Харькове вновь слышали взрыв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: малая даниловка, ракетний удар, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16 часов военные РФ нанесли повторный удар по населенному пункту Малоданиловской громады Харьковского района, вероятно — ракетой «Искандер-М», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".