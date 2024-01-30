Россияне ударили ракетами по Харьковскому району — Синегубов

Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент – без пострадавших. Информация по разрушениям уточняется», — отметил Синегубов.

Россияне ударили ракетами по поселку рядом с Харьковом, в Дергачевской общине, стало известно из неофициальных источников.