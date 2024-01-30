Россияне ударили ракетами по Харьковскому району — Синегубов
Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент – без пострадавших. Информация по разрушениям уточняется», — отметил Синегубов.
Россияне ударили ракетами по поселку рядом с Харьковом, в Дергачевской общине, стало известно из неофициальных источников.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, ракета, россияне, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 16:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".