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Россияне ударили ракетами по Харьковскому району — Синегубов

Происшествия 16:52   30.01.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили ракетами по Харьковскому району — Синегубов

Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент – без пострадавших. Информация по разрушениям уточняется», — отметил Синегубов.
Россияне ударили ракетами по поселку рядом с Харьковом, в Дергачевской общине, стало известно из неофициальных источников.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".