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Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов

Події 16:52   30.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов

Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється», – зазначив Синєгубов.

Росіяни вдарили ракетами по селищу поряд із Харковом, у Дергачівській громаді, стало відомо з неофіційних джерел.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".