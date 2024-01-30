Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов
Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється», – зазначив Синєгубов.
Росіяни вдарили ракетами по селищу поряд із Харковом, у Дергачівській громаді, стало відомо з неофіційних джерел.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Олег Синегубов, ракета, росіяни, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 16:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".