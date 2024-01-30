У Харкові лунають вибухи, Терехов і Мельник закликали бути в укриттях
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста через вибухи.
«У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні», – звернувся Терехов.
«Харків’яни, перебувайте в укриттях!» – написав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
«Ворог веде обстріл балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області. Будьте обережні – не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!», – зазначив Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 16:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста через вибухи.".