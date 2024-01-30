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В Харькове раздаются взрывы, Терехов и Мельник призвали находиться в укрытиях

Происшествия 16:31   30.01.2024
Оксана Якушко
В Харькове раздаются взрывы, Терехов и Мельник призвали находиться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города из-за взрывов.

«В Харькове слышна серия взрывов. Будьте осторожны», – написал Терехов.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях!» – призвал начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Враг ведет обстрел баллистическим оружием с оккупированной части Луганской области», — добавил Мельник.

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко призвал жителей Дергачей и ближайших населенных пунктов быть в укрытиях.

По неофициальной информации, враг ударил по пригороду Харькова на северо-западе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города из-за взрывов.".