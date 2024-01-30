В Харькове раздаются взрывы, Терехов и Мельник призвали находиться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города из-за взрывов.
«В Харькове слышна серия взрывов. Будьте осторожны», – написал Терехов.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях!» – призвал начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Враг ведет обстрел баллистическим оружием с оккупированной части Луганской области», — добавил Мельник.
Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко призвал жителей Дергачей и ближайших населенных пунктов быть в укрытиях.
По неофициальной информации, враг ударил по пригороду Харькова на северо-западе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Сергей Мельник, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города из-за взрывов.".