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«Это может быть баллистика или С-300» — ХОВА о «прилете» в пригороде Харькова

Общество 15:48   30.01.2024
Виктория Яковенко
«Это может быть баллистика или С-300» — ХОВА о «прилете» в пригороде Харькова

Днем 30 января россияне ударили по Харьковщине ракетой. Какой именно – еще выясняют, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас на месте работают наши службы, чтобы идентифицировать саму модель. По нашей информации это может быть баллистика, может быть ракета С-300. Взрыв был значительный. Мы слышали его в центре Харькова. Была информация, что этот удар был по Харькову, но нет, это пригород. Это Харьковский район», – отметил Синегубов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 12:20. О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он также добавил, что россияне снова применили комплекс ЗРК С-300. Позже глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что попадание зафиксировали в области, информации о пострадавших на тот момент не было.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 января россияне ударили по Харьковщине ракетой. Какой именно – еще выясняют, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".