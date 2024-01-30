«Это может быть баллистика или С-300» — ХОВА о «прилете» в пригороде Харькова
Днем 30 января россияне ударили по Харьковщине ракетой. Какой именно – еще выясняют, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас на месте работают наши службы, чтобы идентифицировать саму модель. По нашей информации это может быть баллистика, может быть ракета С-300. Взрыв был значительный. Мы слышали его в центре Харькова. Была информация, что этот удар был по Харькову, но нет, это пригород. Это Харьковский район», – отметил Синегубов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 12:20. О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он также добавил, что россияне снова применили комплекс ЗРК С-300. Позже глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что попадание зафиксировали в области, информации о пострадавших на тот момент не было.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пригород, прилет, синєгубов, Харьков., харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 января россияне ударили по Харьковщине ракетой. Какой именно – еще выясняют, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".