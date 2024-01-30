В Харькове раздался взрыв: Терехов призвал быть осторожными

Около 12:20 в Харькове был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили в регионе в 12:14.

«В Харькове взрыв. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Быть в укрытиях призвал и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

В воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.