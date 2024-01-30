У Харкові пролунав вибух: Терехов закликав бути обережними
Близько 12:20 у Харкові було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 12:14.
«У Харкові вибух. Будьте обережні», – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Бути в укриттях закликав і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Харківській, Сумській та Полтавській областях.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:20 у Харкові було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 12:14.".