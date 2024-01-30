У Харкові пролунав вибух: Терехов закликав бути обережними

Близько 12:20 у Харкові було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 12:14.

«У Харкові вибух. Будьте обережні», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Бути в укриттях закликав і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Харківській, Сумській та Полтавській областях.