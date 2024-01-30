РФ из С-300 попала вблизи одного из поселков Харьковского района – Мельник

О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

«Будьте осторожны, велика вероятность повторных пусков ракет, целью которых может стать как Харьков, так и населенные пункты области», — отметил Мельник.

Также он сообщил, что россияне снова применили комплекс ЗРК С-300.

«Обстрел был с территории южной части Белгородской области», — добавил Мельник.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 12:20.