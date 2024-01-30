РФ из С-300 попала вблизи одного из поселков Харьковского района – Мельник
О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.
«Будьте осторожны, велика вероятность повторных пусков ракет, целью которых может стать как Харьков, так и населенные пункты области», — отметил Мельник.
Также он сообщил, что россияне снова применили комплекс ЗРК С-300.
«Обстрел был с территории южной части Белгородской области», — добавил Мельник.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 12:20.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".