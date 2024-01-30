Росіяни з С-300 влучили поблизу одного з селищ Харківського району – Мельник
Про влучання поблизу одного з селищ Харківського району повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Він додав, що інформація про руйнування та постраждалих встановлюється.
«Будьте обережними, є велика ймовірність повторних пусків ракет, ціллю яких може стати як Харків, так і населені пункти області», – зазначив Мельник.
Також він повідомив, що росіяни знову застосували комплекс ЗРК С-300.
«Обстріл був з території південної частини Бєлгородської області», – додав Мельник.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 12:20.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про влучання поблизу одного з селищ Харківського району повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".