Росіяни з С-300 влучили поблизу одного з селищ Харківського району – Мельник

Про влучання поблизу одного з селищ Харківського району повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Він додав, що інформація про руйнування та постраждалих встановлюється.

«Будьте обережними, є велика ймовірність повторних пусків ракет, ціллю яких може стати як Харків, так і населені пункти області», – зазначив Мельник.

Також він повідомив, що росіяни знову застосували комплекс ЗРК С-300.

«Обстріл був з території південної частини Бєлгородської області», – додав Мельник.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 12:20.