«На данный момент без пострадавших» — Синегубов об ударе по Харьковщине
Фото: ХОВА
Армия РФ ударила по Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Зафиксировано попадание в области. На эту минуту без пострадавших. Детали устанавливаются», – отметил Синегубов.
Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был в пригороде Харькова. В самом городе попаданий нет.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 12:20. О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он также добавил, что россияне снова применили комплекс ЗРК С-300.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: синєгубов, терехов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".