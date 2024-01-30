«На данный момент без пострадавших» — Синегубов об ударе по Харьковщине

Армия РФ ударила по Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Зафиксировано попадание в области. На эту минуту без пострадавших. Детали устанавливаются», – отметил Синегубов.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был в пригороде Харькова. В самом городе попаданий нет.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 12:20. О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он также добавил, что россияне снова применили комплекс ЗРК С-300.