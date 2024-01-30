Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині

Події 12:55   30.01.2024
Вікторія Яковенко
«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині

Армія РФ вдарила по Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються», – зазначив Синєгубов.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що «прильот» був у передмісті Харкова. У самому місті влучань немає.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 12:20. Про потрапляння поблизу одного із селищ Харківського району повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він також додав, що росіяни знову застосували комплекс ЗРК С-300.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч
Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч
30.01.2024, 14:02
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
«Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків
«Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків
30.01.2024, 13:40
«Люди нікуди не виїжджають» – Терехов про останні «прильоти» по Харкову
«Люди нікуди не виїжджають» – Терехов про останні «прильоти» по Харкову
30.01.2024, 13:27
Росіяни з С-300 влучили поблизу одного з селищ Харківського району – Мельник
Росіяни з С-300 влучили поблизу одного з селищ Харківського району – Мельник
30.01.2024, 12:45
«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині
«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині
30.01.2024, 12:55

Новини за темою:

08:32
Не менш як шість “шахедів” атакували вночі Харківщину – Синєгубов (фото)
15:38
870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло
08:41
Синєгубов: на Харківщині четверо поранених, по Вовчанську били чотири рази
20:05
Харків чує вибухи – Терехов
16:34
Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка

Ви читали новину: ««На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 12:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".