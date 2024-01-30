«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині

Армія РФ вдарила по Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються», – зазначив Синєгубов.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що «прильот» був у передмісті Харкова. У самому місті влучань немає.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 12:20. Про потрапляння поблизу одного із селищ Харківського району повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він також додав, що росіяни знову застосували комплекс ЗРК С-300.