«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині
Армія РФ вдарила по Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються», – зазначив Синєгубов.
Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що «прильот» був у передмісті Харкова. У самому місті влучань немає.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 12:20. Про потрапляння поблизу одного із селищ Харківського району повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він також додав, що росіяни знову застосували комплекс ЗРК С-300.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: синєгубов, терехов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 12:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".