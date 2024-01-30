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“Це може бути балістика або С-300” – ХОВА про “прильот” у передмісті Харкова

Суспільство 15:48   30.01.2024
Вікторія Яковенко
“Це може бути балістика або С-300” – ХОВА про “прильот” у передмісті Харкова

Вдень 30 січня росіяни вдарили по Харківщині ракетою. Якою самою – ще з’ясовують, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зараз на місці працюють наші служби, щоб ідентифікувати саму модель. За нашою інформацією, це може бути балістика, може бути ракета С-300. Вибух був досить значний. Ми чули у його у центрі Харкова. Була інформація, що це удар був по Харкову, однак ні, це передмістя. Це Харківський район», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 12:20. Про потрапляння поблизу одного із селищ Харківського району повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він також додав, що росіяни знову застосували комплекс ЗРК С-300. Пізніше голова ХОВА Олег Синегубов заявив, що влучення зафіксували в області, інформації про постраждалих на той момент не було.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 30 січня росіяни вдарили по Харківщині ракетою. Якою самою – ще з’ясовують, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".