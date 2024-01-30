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Повторний удар Іскандером і вечірній вибух: Синєгубов – про місця “прильотів”

Події 20:07   30.01.2024
Олена Нагорна
Повторний удар Іскандером і вечірній вибух: Синєгубов – про місця “прильотів”

Близько 16-ї години військові РФ завдали повторного удару по населеному пункту Малоданілівської громади Харківського району, ймовірно – ракетою “Іскандер-М”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, деталі уточнюються, щодо потерпілих інформації немає.

“Ввечері (о 18:44 – ред.) ворог завдав ударів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждалих немає”, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові також чули о 12:20 та близько 16-ї години. Обидва рази, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів по Харківському району області. Про постраждалих не повідомлялося. О 18:44 у Харкові знову чули вибух.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16-ї години військові РФ завдали повторного удару по населеному пункту Малоданілівської громади Харківського району, ймовірно – ракетою “Іскандер-М”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".