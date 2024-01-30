У Харкові знову було чутно вибух

О 18:44 30 січня у Харкові було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях.

Тривогу було оголошено в регіоні о 18:40. Її причина – активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, вибухи у Харкові також чули о 12:20 та близько 16-ї години. Обидва рази, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів по Харківському району області. Про постраждалих не повідомлялося.