В Харькове вновь был слышен взрыв
В 18:44 30 января в Харькове был слышен взрыв.
Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях.
Тревога была объявлена в регионе в 18:40. Ее причина — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Напомним, взрывы в Харькове также слышали в 12:20 и около 16 часов. Оба раза, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары по Харьковскому району области. О пострадавших не сообщалось.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 18:44 30 января в Харькове был слышен взрыв.".