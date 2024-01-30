В Харькове вновь был слышен взрыв

В 18:44 30 января в Харькове был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях.

Тревога была объявлена в регионе в 18:40. Ее причина — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, взрывы в Харькове также слышали в 12:20 и около 16 часов. Оба раза, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары по Харьковскому району области. О пострадавших не сообщалось.