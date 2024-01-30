“Шахед” ударив по району житлової забудови в Харкові, там пожежа – Терехов

Ворожий безпілотник Shahed ударив по Харкову після 22:30 30 січня, повідомляє мер Ігор Терехов.

За його словами, “приліт” був по району житлової забудови, там почалася пожежа.

“Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – пише Терехов.

Про рух ворожих безпілотників над областю повідомив о 22:25 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО. О 22:31 Мельник додав, що один із дронів уже над Харковом. Загрозу підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. О 22:38 він повідомив про вибухи у Харкові.