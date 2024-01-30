Shahed ударил по району жилой застройки в Харькове, начался пожар — Терехов
Фото: скриншот
Вражеский беспилотник Shahed ударил по Харькову после 22:30 30 января, сообщает мэр Игорь Терехов.
По его словам, «прилет» был по району жилой застройки, там начался пожар.
«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Терехов.
О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. В 22:31 Мельник добавил, что один из дронов уже над Харьковом. Угрозу подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. В 22:38 он сообщил о взрывах в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, беспилотник, беспилотники, БПЛА, взрыв, дрон, пожары, терехов;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 22:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский беспилотник Shahed ударил по Харькову после 22:30 30 января, сообщает мэр Игорь Терехов. ".