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Shahed ударил по району жилой застройки в Харькове, начался пожар — Терехов

Происшествия 22:57   30.01.2024
Елена Нагорная
Shahed ударил по району жилой застройки в Харькове, начался пожар — Терехов Фото: скриншот

Вражеский беспилотник Shahed ударил по Харькову после 22:30 30 января, сообщает мэр Игорь Терехов. 

По его словам, «прилет» был по району жилой застройки, там начался пожар.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Терехов.

О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. В 22:31 Мельник добавил, что один из дронов уже над Харьковом. Угрозу подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. В 22:38 он сообщил о взрывах в Харькове.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 22:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский беспилотник Shahed ударил по Харькову после 22:30 30 января, сообщает мэр Игорь Терехов. ".