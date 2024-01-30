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Минимум шесть БпЛА атаковали область, в Харькове — повреждения инфраструктуры

Происшествия 23:09   30.01.2024
Елена Нагорная
Минимум шесть БпЛА атаковали область, в Харькове — повреждения инфраструктуры

Минимум шесть беспилотников направили военные РФ на Харьковщину вечером 30 января. Зафиксированы попадания в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы выехали на места попаданий», — сообщает начальник ХОВА.

Он также призывает быть в укрытиях до отбоя тревоги.

О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. В 22:31 Мельник добавил, что один из дронов уже над Харьковом. Угрозу подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. В 22:38 он сообщил о взрывах в Харькове. По информации мэра Игоря Терехова, зафиксирован «прилет» по району жилой застройки, там начался пожар.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 23:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум шесть беспилотников направили военные РФ на Харьковщину вечером 30 января. Зафиксированы попадания в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".