Минимум шесть БпЛА атаковали область, в Харькове — повреждения инфраструктуры
Минимум шесть беспилотников направили военные РФ на Харьковщину вечером 30 января. Зафиксированы попадания в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы выехали на места попаданий», — сообщает начальник ХОВА.
Он также призывает быть в укрытиях до отбоя тревоги.
О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. В 22:31 Мельник добавил, что один из дронов уже над Харьковом. Угрозу подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. В 22:38 он сообщил о взрывах в Харькове. По информации мэра Игоря Терехова, зафиксирован «прилет» по району жилой застройки, там начался пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, взрывы, дрони, дроны, синєгубов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 23:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум шесть беспилотников направили военные РФ на Харьковщину вечером 30 января. Зафиксированы попадания в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".