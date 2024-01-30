Минимум шесть БпЛА атаковали область, в Харькове — повреждения инфраструктуры

Минимум шесть беспилотников направили военные РФ на Харьковщину вечером 30 января. Зафиксированы попадания в Харькове, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы выехали на места попаданий», — сообщает начальник ХОВА.

Он также призывает быть в укрытиях до отбоя тревоги.

О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО. В 22:31 Мельник добавил, что один из дронов уже над Харьковом. Угрозу подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. В 22:38 он сообщил о взрывах в Харькове. По информации мэра Игоря Терехова, зафиксирован «прилет» по району жилой застройки, там начался пожар.