Генштаб: ночью атаковали 20 «шахедов», 14 сбили. Под ударом был и Харьков

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о результативной работе ПВО, а также — атаках на Купянском направлении.

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 20 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 14 вражеских дронов», — написали в сводке ГШ.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что Харьковскую область атаковали не менее шести БПЛА. Сколько из них сбили, на данный момент не известно. Однако в Харькове есть «прилеты» в разных районах.

По данным Генштаба, авиаудары враг за сутки нанес по Устиновке на Харьковщине. Артиллерией обстрелял на менее 100 населенных пунктов Украины. Также зафиксировали девять ракетных ударов (в том числе трижды за день били по пригородам Харькова) и 99 — авиационных. 129 обстрелов россияне совершили из РСЗО.

На фронте зафиксировали 88 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены пять атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Украинские ракетчики поразили один район сосредоточения оккупантов, два склада боеприпасов, девять артиллерийских средств и одну РЛС.