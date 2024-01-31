Главные новости Харькова 31 января: последствия атаки «шахедов» (фото, видео)

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:41

На Харьковщине отбили пять атак врага и сбивали «шахеды» — данные Генштаба

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 20 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 14 вражеских дронов», — написали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что Харьковскую область атаковали не менее шести БПЛА. Сколько из них сбили, на данный момент не известно.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены пять атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

07:18

После «прилетов» в Харькове возникло несколько пожаров: все уже ликвидировали — ГСЧС

«30 января около 22:40 в результате вражеской атаки беспилотниками по жилым кварталам Харькова произошло несколько очагов возгорания в разных районах города. Горели крыша частного жилого дома, гаражи, два легковых автомобиля, крыша двухэтажного и административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв. м. Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, они ликвидировали последствия вражеской атаки.

07:06

Атака «шахедов»: в Харькове три человека ранены, повреждены жилые дома, автомобили и магазин

В результате атаки «шахедов» в Харькове пострадали три человека, проинформировали в ГУНП в Харьковской области.

«Враг нанес удары по гражданским объектам «шахедами» в двух районах города. Повреждены жилые дома, автомобили, магазин. Загорелись пожары. 85-летний мужчина получил осколочные ранения, первоочередную помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения. 44-летний мужчина испытал контузию, у мужчины 1965 года рождения острая реакция на стресс. Все гражданские. В Салтовском районе в результате удара беспилотника загорелся жилой дом. В Слободском районе произошло возгорание хозяйственного одноэтажного здания супермаркета. Повреждены две многоэтажки и частное домовладение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП.

Напомним, с вечера 31 января армия РФ атаковала Харьков «шахедами». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг направил по региону по меньшей мере шесть БпЛА. В Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный дом. В Слободском районе — произошел пожар в магазине. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте ЧП сообщил: повреждены две многоэтажки, в них вылетели окна.