Четыре удара «шахедов» в двух районах Харькова: уже четверо пострадавших

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и пресс-служба областной прокуратуры утром 31 января уточнили данные о количестве пострадавших в результате налета «шахедов» на Харьков.

«Всего в результате обстрела рашистами мирного населения в 22:45 пострадали четверо граждан: у мужчины и женщины острая реакция на стресс, один мужчина получил контузию, пожилой мужчина получил осколочные ранения», — перечислил Тимошко.

По его данным, в Слободском районе — три попадания «шахедов».

«Повреждены помещения аптеки, кафе, «Укртелекома». В супермаркете произошел пожар. Также повреждены два автомобиля, припаркованные возле домов», — отметил начальник ГУНП.

Также «прилет» был в Салтовском районе — там начался пожар в частном домовладении.

«На месте попаданий вражеских БПЛА полицейские полка полиции особого назначения оказывали первоочередную медицинскую помощь раненым», — отметил начальник ГУНП.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили: в Слободском районе травмирован мужчина 85 лет. У 46-летней женщины острая реакция на стресс. Медики оказали им помощь на месте.

«В Салтовском районе БПЛА попал на территорию частного дома. Хозяева дома — 58-летний мужчина и его 61-летняя жена получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались», — отметили прокуроры.

Также в течение суток армия РФ обстреливала Волчанск, село Ивашки, Купянскую громаду. Там повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, многоэтажки, линии электропередач и так далее. О пострадавших в этих случаях Тимошко не сообщил.

«На местах происшествий работали следователи, криминалисты, взрывотехники. Они собрали вещдоки, задокументировали последствия очередных преступлений россиян. В течение суток следователи открыли пять уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией россиян», — подчеркнул он.

Напомним, с вечера 31 января армия РФ атаковала Харьков «шахедами». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг направил по региону по меньшей мере шесть БпЛА. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте ЧП сообщил: повреждены две многоэтажки, в них вылетели окна. По данным Генштаба ночью Украину атаковали 20 беспилотников, 14 из них сбили.