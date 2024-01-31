Повреждены две многоэтажки — Терехов о последствиях атаки Shahed (видео)

Две многоэтажки в Слободском районе Харькова были повреждены вечером 30 января в результате атаки БпЛА «Шахед» — там выбиты стекла, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Утром начнем закрывать окна всех пострадавших квартир. Есть пострадавшие авто, но главное, что нет погибших», — пишет городской голова.

Прекращать подачу тепла в эти дома не будут, потому что серьезных повреждений системы отопления нет, цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

В Слободском районе, по его словам, есть двое раненых — легкой и средней степени тяжести. Также там поврежден магазин, он нуждается в ремонте.

В другом районе (по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском — ред.) дроном был поврежден частный дом, и там также есть легкораненый, добавил Терехов.

Видео: соцсети

Напомним, после 22:30 враг направил на Харьковщину по меньшей мере шесть БпЛА. В Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный дом. В Слободском районе — произошел пожар в магазине. О троих пострадавших сообщили в облуправлении Нацполиции. 85-летний мужчина получил осколочные ранения, 44-летний мужчина — контузию, а мужчина 1965 года рождения — острую реакцию на стресс.