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В Харькове — «прилет» по частному дому и тушат пожар в магазине — Синегубов

Происшествия 23:33   30.01.2024
Елена Нагорная
В Харькове — «прилет» по частному дому и тушат пожар в магазине — Синегубов

После атаки вражеских беспилотников вечером 30 января в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный жилой дом. Также есть повреждения в Слободском районе — там тушат пожар в магазине. 

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, о пострадавших на данный момент информации нет.

О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. В 22:38 начальник ХОВА Олег Синегубов написал о взрывах в Харькове, а позже — что минимум шесть беспилотников направили на регион военные РФ. По информации мэра Игоря Терехова, зафиксирован «прилет» по району жилой застройки, там начался пожар.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 23:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После атаки вражеских беспилотников вечером 30 января в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный жилой дом. Также есть повреждения в Слободском районе — там тушат пожар в магазине. ".