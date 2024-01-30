В Харькове — «прилет» по частному дому и тушат пожар в магазине — Синегубов

После атаки вражеских беспилотников вечером 30 января в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный жилой дом. Также есть повреждения в Слободском районе — там тушат пожар в магазине.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, о пострадавших на данный момент информации нет.

О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. В 22:38 начальник ХОВА Олег Синегубов написал о взрывах в Харькове, а позже — что минимум шесть беспилотников направили на регион военные РФ. По информации мэра Игоря Терехова, зафиксирован «прилет» по району жилой застройки, там начался пожар.