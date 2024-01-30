В Харькове — «прилет» по частному дому и тушат пожар в магазине — Синегубов
После атаки вражеских беспилотников вечером 30 января в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный жилой дом. Также есть повреждения в Слободском районе — там тушат пожар в магазине.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, о пострадавших на данный момент информации нет.
О движении вражеских беспилотников над областью сообщил в 22:25 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. В 22:38 начальник ХОВА Олег Синегубов написал о взрывах в Харькове, а позже — что минимум шесть беспилотников направили на регион военные РФ. По информации мэра Игоря Терехова, зафиксирован «прилет» по району жилой застройки, там начался пожар.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрывы, дім, дом, дрони, дроны, пожары, салтовский район, синєгубов, Харьков, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове — «прилет» по частному дому и тушат пожар в магазине — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 23:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После атаки вражеских беспилотников вечером 30 января в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный жилой дом. Также есть повреждения в Слободском районе — там тушат пожар в магазине. ".