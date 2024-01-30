У Харкові – “приліт” по приватному дому і гасять пожежу в магазині – Синєгубов
Після атаки ворожих безпілотників увечері 30 січня у Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Також є пошкодження у Слобідському районі – там гасять пожежу у магазині.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, про постраждалих наразі інформації немає.
Про рух ворожих безпілотників над областю повідомив о 22:25 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. О 22:38 очільник ХОВА Олег Синєгубов написав про вибухи в Харкові, а пізніше – що щонайменше шість безпілотників направили на регіон військові РФ. За інформацією мера Ігоря Терехова, зафіксовано «приліт» по району житлової забудови, там почалася пожежа.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибухи, дім, дрони, пожежа, салтовский район, синєгубов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 23:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після атаки ворожих безпілотників увечері 30 січня у Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Також є пошкодження у Слобідському районі – там гасять пожежу у магазині. ".