Атака дронов на Харьков: полиция сообщает о троих пострадавших

О троих пострадавших в результате атаки дронов на Харьков вечером 30 января сообщают в облуправлении Нацполиции.

По данным правоохранителей, 85-летний мужчина получил осколочные ранения, 44-летний мужчина — контузию, а мужчина 1965 года рождения — острую реакцию на стресс.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, трое гражданских получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс — медики экстренки оказали им помощь на месте.

Напомним, после 22:30 враг направил на Харьковщину по меньшей мере шесть БпЛА. В Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный дом. В Слободском районе — тушат пожар в магазине.