Атака дронов на Харьков: полиция сообщает о троих пострадавших
О троих пострадавших в результате атаки дронов на Харьков вечером 30 января сообщают в облуправлении Нацполиции.
По данным правоохранителей, 85-летний мужчина получил осколочные ранения, 44-летний мужчина — контузию, а мужчина 1965 года рождения — острую реакцию на стресс.
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, трое гражданских получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс — медики экстренки оказали им помощь на месте.
Напомним, после 22:30 враг направил на Харьковщину по меньшей мере шесть БпЛА. В Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный дом. В Слободском районе — тушат пожар в магазине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дрони, дроны, полиция, пострадали, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 00:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О троих пострадавших в результате атаки дронов на Харьков вечером 30 января сообщают в облуправлении Нацполиции.".