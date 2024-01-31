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Атака дронов на Харьков: полиция сообщает о троих пострадавших

Происшествия 00:19   31.01.2024
Елена Нагорная
Атака дронов на Харьков: полиция сообщает о троих пострадавших

О троих пострадавших в результате атаки дронов на Харьков вечером 30 января сообщают в облуправлении Нацполиции.

По данным правоохранителей, 85-летний мужчина получил осколочные ранения, 44-летний мужчина — контузию, а мужчина 1965 года рождения — острую реакцию на стресс.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, трое гражданских получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс — медики экстренки оказали им помощь на месте.

Напомним, после 22:30 враг направил на Харьковщину по меньшей мере шесть БпЛА. В Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание в частный дом. В Слободском районе — тушат пожар в магазине.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 00:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О троих пострадавших в результате атаки дронов на Харьков вечером 30 января сообщают в облуправлении Нацполиции.".