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Атака дронів на Харків: поліція повідомляє про трьох постраждалих

Події 00:19   31.01.2024
Олена Нагорна
Атака дронів на Харків: поліція повідомляє про трьох постраждалих

Про трьох постраждалих внаслідок атаки дронів на Харків увечері 30 січня повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, 44-річний чоловік – контузію, а чоловік 1965 року народження – гостру реакцію на стрес.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, троє цивільних отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес – медики екстренки надали їм допомогу на місці.

Нагадаємо, після 22:30 ворог спрямував на Харківщину щонайменше шість БпЛА. У Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний будинок. У Слобідському районі – гасять пожежу у магазині.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 00:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трьох постраждалих внаслідок атаки дронів на Харків увечері 30 січня повідомляють в облуправлінні Нацполіції.".