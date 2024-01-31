Атака дронів на Харків: поліція повідомляє про трьох постраждалих
Про трьох постраждалих внаслідок атаки дронів на Харків увечері 30 січня повідомляють в облуправлінні Нацполіції.
За даними правоохоронців, 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, 44-річний чоловік – контузію, а чоловік 1965 року народження – гостру реакцію на стрес.
Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, троє цивільних отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес – медики екстренки надали їм допомогу на місці.
Нагадаємо, після 22:30 ворог спрямував на Харківщину щонайменше шість БпЛА. У Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний будинок. У Слобідському районі – гасять пожежу у магазині.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, дрони, поліція, пострадали, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 00:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трьох постраждалих внаслідок атаки дронів на Харків увечері 30 січня повідомляють в облуправлінні Нацполіції.".