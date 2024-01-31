Атака дронів на Харків: поліція повідомляє про трьох постраждалих

Про трьох постраждалих внаслідок атаки дронів на Харків увечері 30 січня повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, 44-річний чоловік – контузію, а чоловік 1965 року народження – гостру реакцію на стрес.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, троє цивільних отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес – медики екстренки надали їм допомогу на місці.

Нагадаємо, після 22:30 ворог спрямував на Харківщину щонайменше шість БпЛА. У Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний будинок. У Слобідському районі – гасять пожежу у магазині.