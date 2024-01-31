Пошкоджено дві багатоповерхівки – Терехов про наслідки атаки “шахедів” (відео)

Дві багатоповерхівки у Слобідському районі Харкова були пошкоджені ввечері 30 січня в результаті атаки БпЛА “Шахед” – там вибиті шибки, повідомляє мер Ігор Терехов.

“Зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є поневічені авто, але головне, що немає загиблих“, — пише міський голова.

Припиняти подачу тепла в ці будинки не будуть, бо серйозних пошкоджень системи опалення немає, цитує мера пресслужба міськради.

У Слобідському районі, за його словами, є двоє поранених – легкого та середнього ступенів тяжкості. Також там пошкоджено магазин, він потребує ремонту.

В іншому районі (за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському – ред.) дроном було пошкоджено приватний будинок, і там також є легкопоранений, додав Терехов.

Відео: соцмережі

Нагадаємо, після 22:30 30 січня ворог спрямував на Харківщину щонайменше шість БпЛА. У Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання у приватний будинок. У Слобідському районі – сталася пожежа в магазині. Про трьох постраждалих повідомили в облуправлінні Нацполіції. 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, 44-річний чоловік – контузію, а чоловік 1965 року народження – гостру реакцію на стрес.