Чотири удари “шахедів” у двох районах Харкова: вже четверо постраждалих

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та пресслужба обласної прокуратури вранці 31 січня уточнили дані щодо кількості постраждалих внаслідок нальоту “шахедів” на Харків.

“Загалом внаслідок обстрілу рашистами мирного населення о 22:45 постраждали четверо громадян: у чоловіка і жінки гостра реакція на стрес, один чоловік зазнав контузії, літній чоловік отримав осколкові поранення”, – перелічив Тимошко.

За його даними, у Слобідському районі – три влучання “шахедів”.

“Пошкоджені приміщення аптеки, кафе, Укртелекому. В супермаркеті сталася пожежа. Також пошкоджені два автомобілі, які були припарковані біля будинків”, – зазначив начальник ГУНП.

Також “приліт” був у Салтівському районі – там почалася пожежа у приватному домоволодінні.

“На місці влучань ворожих БПЛА поліцейські полку поліції особливого призначення надавали першочергову медичну допомогу пораненим”, – зазначив начальник ГУНП.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили: у Слобідському районі травмовано чоловіка 85 років. 46-річна жінка має гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

“У Салтівському районі БПЛА влучив на територію приватного будинку. Господарі будинку — 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились”, – зазначили прокурори.

Також протягом доби армія РФ обстрілювала Вовчанськ, село Івашки, Куп’янську громаду. Там пошкоджені житлові будинки, громадянська інфраструктура, багатоповерхівки, лінії електропередач тощо. Про постраждалих у цих випадках Тимошко не повідомив.

“На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони зібрали речові докази, задокументували наслідки чергових злочинів росіян. Протягом доби слідчі відкрили п’ять кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією росіян”, – підкреслив він.

Нагадаємо, з вечора 31 січня армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог спрямував по регіону щонайменше шість БпЛА. Мер Харкова Ігор Терехов на місці НП поінформував: пошкоджені дві багатоповерхівки, в них вилетіли вікна. За даними Генштабу, вночі Україну атакували 20 безпілотників, 14 з них збили.